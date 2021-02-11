Агент Бийола заявил, что «Ганновер» не делал предложения ЦСКА по выкупу игрока

Представитель полузащитника ЦСКА Яки Бийола прокомментировал информацию об обращении «Ганновера» о выкупе игрока у московского клуба.

«Это фейк. Предложений от «Ганновера» по выкупу Яки не поступало. Никто не знает, воспользуется ли клуб опцией выкупа. До июня ещё много времени, рассуждать о чём-то слишком рано. Сейчас же Яка сконцентрирован на футболе и своей игре. Важно, как он покажет себя в следующие три месяца», — цитирует агента Sport24.

В арендном договоре игрока прописана сумма выкупа €5 млн.

Ранее сообщалось, что «Ганновер» хочет выкупить Бийола у ЦСКА за €400 тыс.