Акинфеев рассказал, как относится к капитанству Джикии в сборной России

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что защитник «Спартака» Георгий Джикия в настоящее время по праву является капитаном сборной России.
Акинфеев рассказал, как относится к капитанству Джикии в сборной России
  • РИА Новости

«Жору я знаю с той стороны, что он всегда за своих ребят, всегда будет с тобой честен и всегда справедлив. Никогда плохого слова, каких-то глупых поступков от него я не видел и не слышал. Футбол — это эмоции, но человек остается адекватным и показывает высочайший уровень игры. Наверное, в настоящее время он по праву является капитаном сборной», — заявил Акинфеев в интервью на Youtube-канале «КраСава».

Джикия был назначен капитаном сборной России в отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который был отозван из национальной команды после появления его интимного видео в интернете.

Ранее Джикия заявил, что всё сделает ради дебюта Нурмагомедова в профессиональном футболе.

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