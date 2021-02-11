Источник: «Зенит» не отпустит Дриусси в «Ривер Плейт»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси может не перейти в аргентинский «Ривер Плейт» по завершении сезона.

Как сообщает журналист Валли Яковчевич в Twitter, петербуржцы не намерены отпускать футболиста в это трансферное окно. По информации источника, в клубе недовольны действиями «Ривер Плейта», который изначально стал вести переговоры с Себастьяном, не обратившись к руководству «Зенита». Как ожидается, если переход на правах аренды и состоится, то лишь в том случае, если «Ривер Плейт» заплатит «Зениту» солидную сумму.

В 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» именно из «Ривер Плейта». Сумма сделки составила €15 млн. Действующий контракт аргентинца с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Дриусси принял участие в 11 матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету один мяч в пяти встречах в Лиге чемпионов.

Ранее тренер «Ривер Плейта» заявил, что Дриусси прилагает много усилий, чтобы вернуться.