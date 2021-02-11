Тренер по стрельбе высказался о двух штрафных кругах Мироновой в смешанной эстафете на ЧМ

Тренер по стрельбе сборной России по биатлону Алексей Волков подвёл итог смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.

«Не было предчувствия, что мы сходим на круги, тем более на два. Три центральных выстрела, то есть в «лёжку» всё. Первые были рядом. А последующие допы уже были очень хаотичные и далёкие», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

Из четырёх биатлонистов сборной России в смешанной эстафете без промахов отстрелялась только Ульяна Кайшева, а Светлана Миронова и вовсе ушла на два штрафных круга.

Ранее сообщалось, чем в сборной России по биатлону объяснили провал в смешанной эстафете на ЧМ.