Тренер по стрельбе высказался о двух штрафных кругах Мироновой в смешанной эстафете на ЧМ

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Тренер по стрельбе сборной России по биатлону Алексей Волков подвёл итог смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.
Тренер по стрельбе высказался о двух штрафных кругах Мироновой в смешанной эстафете на ЧМ
  • РИА Новости

«Не было предчувствия, что мы сходим на круги, тем более на два. Три центральных выстрела, то есть в «лёжку» всё. Первые были рядом. А последующие допы уже были очень хаотичные и далёкие», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

Из четырёх биатлонистов сборной России в смешанной эстафете без промахов отстрелялась только Ульяна Кайшева, а Светлана Миронова и вовсе ушла на два штрафных круга.

Ранее сообщалось, чем в сборной России по биатлону объяснили провал в смешанной эстафете на ЧМ.

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