Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Атланту» в матче НБА
- Reuters
- © Jerome Miron-USA TODAY Sports
Встреча, проходившая в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе, завершилась победой хозяев со счётом 118:117.
Самым результативным игроком в составе «Маверикс» стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 28 очков, десяти подборов и десяти передач.
У «Атланты» больше всех набрал Джон Коллинс — 33 очка. Трей Янг отметился дабл-даблом из 25 очков и 15 передач.
Ранее Энтони превзошёл Робертсона по очкам за карьеру в НБА.