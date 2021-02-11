Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Атланту» в матче НБА

В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» одержал победу над «Атланта Хоукс».

Встреча, проходившая в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе, завершилась победой хозяев со счётом 118:117.

Самым результативным игроком в составе «Маверикс» стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 28 очков, десяти подборов и десяти передач.

У «Атланты» больше всех набрал Джон Коллинс — 33 очка. Трей Янг отметился дабл-даблом из 25 очков и 15 передач.

Ранее Энтони превзошёл Робертсона по очкам за карьеру в НБА.