Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Атланту» в матче НБА

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В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» одержал победу над «Атланта Хоукс».
Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Атланту» в матче НБА
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе, завершилась победой хозяев со счётом 118:117.

Самым результативным игроком в составе «Маверикс» стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 28 очков, десяти подборов и десяти передач.

У «Атланты» больше всех набрал Джон Коллинс — 33 очка. Трей Янг отметился дабл-даблом из 25 очков и 15 передач.

Ранее Энтони превзошёл Робертсона по очкам за карьеру в НБА.

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