Энтони превзошёл Робертсона по очкам за карьеру в НБА
- Reuters
- © Craig Mitchelldyer-USA TODAY Sports
В матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» 36-летний форвард записал в свой актив 23 очка, что позволило ему выйти на 12-е место в истории лиги по данному показателю, опередив прославленного Оскара Робертсона, на счёту которого 26 710 очков.
В общей сложности в активе Энтони теперь 26 722 очка, и он отстаёт от занимающего 11-е место Хакима Оладжьювона на 224 очка. Рекордсменом по данному показателю является Карим Абдул-Джаббар — 38 387 очков.
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс вышел на третье место в истории НБА по количеству точных бросков.