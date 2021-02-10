Энтони превзошёл Робертсона по очкам за карьеру в НБА

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони вышел на 12-е место по количеству набранных за карьеру очков в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» 36-летний форвард записал в свой актив 23 очка, что позволило ему выйти на 12-е место в истории лиги по данному показателю, опередив прославленного Оскара Робертсона, на счёту которого 26 710 очков.

В общей сложности в активе Энтони теперь 26 722 очка, и он отстаёт от занимающего 11-е место Хакима Оладжьювона на 224 очка. Рекордсменом по данному показателю является Карим Абдул-Джаббар — 38 387 очков.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс вышел на третье место в истории НБА по количеству точных бросков.