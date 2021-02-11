Чепиков: неправильно ждать максимального результата от тренеров сборной России по биатлону

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков отреагировал на девятое место сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.
Чепиков: неправильно ждать максимального результата от тренеров сборной России по биатлону
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Он отметил, что у российской команды нет стабильности и не стоит рассчитывать, что отечественные биатлонисты будут побеждать во всех гонках.

«Некорректно требовать каких-то максимальных результатов от тренеров, которые работают с командой, можно сказать, полгода. Из-за пандемии были ограничения в их работе. До этого у нас были победы на этапах Кубка мира в Оберхофе, Антхольце. Так что не совсем корректно говорить, что уровень биатлона падает», — цитирует Чепикова «Спорт-Экспресс».

Сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. Россияне отстали от победивших в гонке норвежцев на 2 минуты 11,4 секунды.

Ранее Иван Черезов отметил, что у российских биатлонистов всё посыпалось в эстафете с первого этапа.

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