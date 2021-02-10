Черезов отметил, что у российских биатлонистов всё посыпалось в эстафете с первого этапа

Короткая ссылка
Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов отреагировал на девятое место сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.
Черезов отметил, что у российских биатлонистов всё посыпалось в эстафете с первого этапа
  • globallookpress.com

«Знаете, есть такое внутреннее ощущение: когда я сильно чего-то жду, то внутренне я не сдержан. Эти ожидания, как правило, не оправдываются. Такое же чувство было перед гонкой: круто, чемпионат мира начинается, есть шансы на результат, а всё с первого этапа как посыпалось», — цитирует Черезова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в эстафетах можно побеждать только при точной стрельбе, обратив внимание, что у россиян были проблемы и с ходом.

«Если первый этап не складывается, то переживать и волноваться дальше уже нет смысла. Необходимо уже чётко и спокойно работать на рубежах. Конечно, одни расстройства от сегодняшнего результата», — добавил Черезов.

Сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. Россияне отстали от победивших в гонке норвежцев на 2 минуты 11,4 секунды.

Ранее Антон Шипулин высказался о результате сборной России в эстафете на ЧМ по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить