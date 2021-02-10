Черезов отметил, что у российских биатлонистов всё посыпалось в эстафете с первого этапа

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов отреагировал на девятое место сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.

«Знаете, есть такое внутреннее ощущение: когда я сильно чего-то жду, то внутренне я не сдержан. Эти ожидания, как правило, не оправдываются. Такое же чувство было перед гонкой: круто, чемпионат мира начинается, есть шансы на результат, а всё с первого этапа как посыпалось», — цитирует Черезова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в эстафетах можно побеждать только при точной стрельбе, обратив внимание, что у россиян были проблемы и с ходом.

«Если первый этап не складывается, то переживать и волноваться дальше уже нет смысла. Необходимо уже чётко и спокойно работать на рубежах. Конечно, одни расстройства от сегодняшнего результата», — добавил Черезов.

Сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. Россияне отстали от победивших в гонке норвежцев на 2 минуты 11,4 секунды.

Ранее Антон Шипулин высказался о результате сборной России в эстафете на ЧМ по биатлону.