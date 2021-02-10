СМИ: Клуб НХЛ «Оттава» выставил Анисимова на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» выставил российского нападающего Артёма Анисимова на драфт отказов.

Об этом сообщает журналист Пьер Лебрюн в своём Twitter.

Таким образом, любой клуб лиги может в течение суток забрать 32-летнего форварда без компенсации «Оттаве».

Анисимов является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России. Он выступал за «Сенаторз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл четыре матча и сделал одну передачу.

Ранее сообщалось, что «Оттава» проиграла «Эдмонтон Ойлерз» в НХЛ, несмотря на шайбу Евгения Дадонова и передачу Никиты Зайцева.