СМИ: Клуб НХЛ «Оттава» выставил Анисимова на драфт отказов

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» выставил российского нападающего Артёма Анисимова на драфт отказов.
СМИ: Клуб НХЛ «Оттава» выставил Анисимова на драфт отказов
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Пьер Лебрюн в своём Twitter.

Таким образом, любой клуб лиги может в течение суток забрать 32-летнего форварда без компенсации «Оттаве».

Анисимов является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России. Он выступал за «Сенаторз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл четыре матча и сделал одну передачу.

Ранее сообщалось, что «Оттава» проиграла «Эдмонтон Ойлерз» в НХЛ, несмотря на шайбу Евгения Дадонова и передачу Никиты Зайцева.

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