Богалий подвела итог смешанной эстафеты на ЧМ для сборной России

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала результат сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.

«Мы только по косвенным признакам можем судить, что происходит у спортсменов. Это психологическая неготовность или физиологическая яма по акклиматизации. Тут причин может быть много, но то, что каждый берёт дополнительные патроны, совершает индивидуальные ошибки, — это звоночек» — цитирует Богалий «Спорт-Экспресс».

Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии в составе Стурлы Холм Легрейда, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, финишировав за 1 час 20 минут 19,3 секунды.

Национальная команда России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место.

Ранее СБР сообщил, что в IBU не запрещали российским биатлонистам размещать флаг России в соцсетях.