Богалий подвела итог смешанной эстафеты на ЧМ для сборной России
- РИА Новости
«Мы только по косвенным признакам можем судить, что происходит у спортсменов. Это психологическая неготовность или физиологическая яма по акклиматизации. Тут причин может быть много, но то, что каждый берёт дополнительные патроны, совершает индивидуальные ошибки, — это звоночек» — цитирует Богалий «Спорт-Экспресс».
Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии в составе Стурлы Холм Легрейда, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, финишировав за 1 час 20 минут 19,3 секунды.
Национальная команда России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место.
Ранее СБР сообщил, что в IBU не запрещали российским биатлонистам размещать флаг России в соцсетях.