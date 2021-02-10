Баскетбольный ЦСКА прервал четырёхматчевую серию поражений

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Баскетболисты московского ЦСКА обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Баскетбольный ЦСКА прервал четырёхматчевую серию поражений
  • РИА Новости

Встреча прошла в Красноярске и завершилась в пользу гостей — 91:80.

Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Джоэл Боломбой, который набрал 21 очко. Его партнёр по команде Дэрран Хиллиард записал в свой актив 20 баллов. В составе хозяев 20 очков набрал Лейтон Хэммондс.

Таким образом, ЦСКА прервал серию из четырёх поражений с учётом матчей в Евролиге.

Ранее Майкл Эрик высказался о подписании контракта с ПБК ЦСКА.

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