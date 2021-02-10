Баскетбольный ЦСКА прервал четырёхматчевую серию поражений
- РИА Новости
Встреча прошла в Красноярске и завершилась в пользу гостей — 91:80.
Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Джоэл Боломбой, который набрал 21 очко. Его партнёр по команде Дэрран Хиллиард записал в свой актив 20 баллов. В составе хозяев 20 очков набрал Лейтон Хэммондс.
Таким образом, ЦСКА прервал серию из четырёх поражений с учётом матчей в Евролиге.
Ранее Майкл Эрик высказался о подписании контракта с ПБК ЦСКА.