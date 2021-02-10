Агент прокомментировал возможный переход Бохинена в ЦСКА

Футбольный агент Андрей Степанов высказался о возможном трансфере полузащитника норвежского «Стабека» Эмиля Бохинена в московский ЦСКА.

«У Бохинена есть всё, чтобы заиграть в ЦСКА. Но переход из норвежской лиги в российскую потребует определённого времени на адаптацию. В долгосрочной перспективе это классный трансфер», — приводит слова Степанова «Матч ТВ».

Эмиль Бохинен провёл за «Стабек» 67 матчей в чемпионате Норвегии, забил девять мячей, отдал семь результативных передач и заработал 11 жёлтых карточек.

Ранее в «Стабеке» подтвердили переговоры по возможному переходу Бохинена в ЦСКА.