Агент прокомментировал возможный переход Бохинена в ЦСКА

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Футбольный агент Андрей Степанов высказался о возможном трансфере полузащитника норвежского «Стабека» Эмиля Бохинена в московский ЦСКА.
Агент прокомментировал возможный переход Бохинена в ЦСКА
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«У Бохинена есть всё, чтобы заиграть в ЦСКА. Но переход из норвежской лиги в российскую потребует определённого времени на адаптацию. В долгосрочной перспективе это классный трансфер», — приводит слова Степанова «Матч ТВ».

Эмиль Бохинен провёл за «Стабек» 67 матчей в чемпионате Норвегии, забил девять мячей, отдал семь результативных передач и заработал 11 жёлтых карточек.

Ранее в «Стабеке» подтвердили переговоры по возможному переходу Бохинена в ЦСКА.

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