Главный тренер ПБК ЦСКА прокомментировал подписание Майкла Эрика

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис высказался о подписании центрового турецкого «Тюрк Телекома» Майкла Эрика.

«Приветствуем Майкла в нашем клубе. Эрик подойдёт нашей команде, ведь у него есть опыт выступления в Евролиге, есть габариты и большое желание. Мы уже успели пообщаться. Он понимает, куда приходит, полон мотивации и поможет команде в том, чего мы хотим добиться», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Майкл Эрик является победителем Евролиги в составе турецкого «Дарюшафака».

Ранее ПБК ЦСКА объявил о подписании центрового Эрика.