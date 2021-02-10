Главный тренер ПБК ЦСКА прокомментировал подписание Майкла Эрика
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«Приветствуем Майкла в нашем клубе. Эрик подойдёт нашей команде, ведь у него есть опыт выступления в Евролиге, есть габариты и большое желание. Мы уже успели пообщаться. Он понимает, куда приходит, полон мотивации и поможет команде в том, чего мы хотим добиться», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Майкл Эрик является победителем Евролиги в составе турецкого «Дарюшафака».
Ранее ПБК ЦСКА объявил о подписании центрового Эрика.