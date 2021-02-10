Главный тренер ПБК ЦСКА прокомментировал подписание Майкла Эрика

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Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис высказался о подписании центрового турецкого «Тюрк Телекома» Майкла Эрика.
Главный тренер ПБК ЦСКА прокомментировал подписание Майкла Эрика
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Приветствуем Майкла в нашем клубе. Эрик подойдёт нашей команде, ведь у него есть опыт выступления в Евролиге, есть габариты и большое желание. Мы уже успели пообщаться. Он понимает, куда приходит, полон мотивации и поможет команде в том, чего мы хотим добиться», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Майкл Эрик является победителем Евролиги в составе турецкого «Дарюшафака».

Ранее ПБК ЦСКА объявил о подписании центрового Эрика.

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