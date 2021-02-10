Матч 1/8 финала ЛЧ «Атлетико» — «Челси» перенесён в Бухарест

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и лондонским «Челси» из Испании в Румынию.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, игра состоится на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте.

Отмечается, что дата и время проведения встречи остаются неизменными — 23 февраля, 23:00 мск.

Матч «Атлетико» — «Челси», как и ещё ряд встреч 1/8 финала, переносятся из-за ограничений на перемещения из Великобритании, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что матчи 1/16 ЛЕ между «Бенфикой» и «Арсеналом» пройдут на нейтральных полях.