Матч 1/8 финала ЛЧ «Атлетико» — «Челси» перенесён в Бухарест
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Как сообщает пресс-служба УЕФА, игра состоится на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте.
Отмечается, что дата и время проведения встречи остаются неизменными — 23 февраля, 23:00 мск.
Матч «Атлетико» — «Челси», как и ещё ряд встреч 1/8 финала, переносятся из-за ограничений на перемещения из Великобритании, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что матчи 1/16 ЛЕ между «Бенфикой» и «Арсеналом» пройдут на нейтральных полях.