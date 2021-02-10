Семак описал выступление «Зенита» в Лиге чемпионов одним словом

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о выступлении команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

«Назвать выступление «Зенита» в Лиге чемпионов одним словом? Неудача. В прошлом сезоне нам для выхода из группы не хватило совсем немного, в этом же не получилось по многим причинам. Во-первых, не хватило везения. Во-вторых, мы играли в коронавирусное время без подготовки», — приводит слова Семака «Чемпионат».

«Зенит» завершил выступление в Лиге чемпионов, заняв последнее, четвёртое место в группе с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге», и не сумел пробиться в Лигу Европы. Подопечные Семака не одержали ни одной победы, один раз сыграв вничью и потерпев пять поражений.



Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл сборную Иордании благодаря голу Дзюбы.