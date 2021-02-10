Потапова поделилась ожиданиями от матча с Уильямс на Australian Open

Россиянка Анастасия Потапова поделилась ожиданиями от матча с американкой Сереной Уильямс в третьем круге первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.

«В прошлом году я получила огромный опыт. Мне было действительно тяжело. Всегда сложно играть в первый раз, особенно с ней. Но сейчас я уже стала другой, более взрослой. Думаю, что у нас будет хороший матч. Я постараюсь сделать всё для победы. Или хотя бы показать свой максимум. Считаю Серену величайшей теннисисткой в истории и с нетерпением жду матча с ней», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.

На Australian Open — 2020 Потапова также играла с Уильямс. Тогда победу со счётом 6:0, 6:3 одержала 23-кратная победительница турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Потапова вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Уильямс.