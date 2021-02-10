32 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Сан-Антонио» в НБА

Короткая ссылка
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
32 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Сан-Антонио» в НБА
  • Reuters
  • © Scott Wachter-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Сан-Антонио, завершилась со счётом 114:91 в пользу гостей.

Самым результативными игроком «Уорриорз», прервавшего серию из двух поражений, стал Стефен Карри, набравший 32 очка.

В составе «Спёрс», проигравшего впервые после трёх побед подряд, 17 очков набрал Руди Гэй.

В других матчах игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» победил «Орландо Мэджик» (106:97), «Сакраменто Кингз» проиграл «Филадельфия Сиксерс» (111:119), а «Юта Джаз» обыграл «Бостон Селтикс» (122:108).

Ранее сообщалось, что 27 очков Ирвинга и дабл-дабл Хардена не спасли «Бруклин» от проигрыша «Детройту» в НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить