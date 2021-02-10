32 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Сан-Антонио» в НБА
- Reuters
- © Scott Wachter-USA TODAY Sports
Встреча, прошедшая в Сан-Антонио, завершилась со счётом 114:91 в пользу гостей.
Самым результативными игроком «Уорриорз», прервавшего серию из двух поражений, стал Стефен Карри, набравший 32 очка.
В составе «Спёрс», проигравшего впервые после трёх побед подряд, 17 очков набрал Руди Гэй.
В других матчах игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» победил «Орландо Мэджик» (106:97), «Сакраменто Кингз» проиграл «Филадельфия Сиксерс» (111:119), а «Юта Джаз» обыграл «Бостон Селтикс» (122:108).
Ранее сообщалось, что 27 очков Ирвинга и дабл-дабл Хардена не спасли «Бруклин» от проигрыша «Детройту» в НБА.