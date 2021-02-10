32 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Сан-Антонио» в НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Сан-Антонио, завершилась со счётом 114:91 в пользу гостей.

Самым результативными игроком «Уорриорз», прервавшего серию из двух поражений, стал Стефен Карри, набравший 32 очка.

В составе «Спёрс», проигравшего впервые после трёх побед подряд, 17 очков набрал Руди Гэй.

В других матчах игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» победил «Орландо Мэджик» (106:97), «Сакраменто Кингз» проиграл «Филадельфия Сиксерс» (111:119), а «Юта Джаз» обыграл «Бостон Селтикс» (122:108).

Ранее сообщалось, что 27 очков Ирвинга и дабл-дабл Хардена не спасли «Бруклин» от проигрыша «Детройту» в НБА.