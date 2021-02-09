Штырков сделал прогноз на бой Яна со Стерлингом

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян досрочно победит американца Алджэмейна Стерлинга.

«Думаю, что Пётр выиграет досрочно, но опасность для него будет в первом и втором раундах. Стерлинг — очень хороший борец. Если за это время он не сумеет ничего сделать с Петром, то Ян его просто разобьёт. Может получиться примерно то же, что было в его встрече с Жозе Алду. Но Стерлинг моложе и амбициознее. «Бензина», скорее всего, у Алджэмейна хватит тоже на два раунда, но только если он будет в идеальной форме, а затем Пётр начнёт его съедать. У Яна «бензин» не кончается вообще, физически он очень силён, несмотря на то что выглядит меньше почти всех оппонентов. К тому же Ян очень одарённый спортсмен, у него способности от природы», — сказал Штырков «Чемпионату».

Поединок Ян — Стерлинг состоится 6 марта на турнире UFC 259.

Ранее Штырков заявил, что АСА не заинтересован в его бое с Александром Емельяненко.