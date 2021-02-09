В АСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество лиги с иностранными бойцами

Короткая ссылка
Президент Absolute Championship Akhmat ACA Алексей Яценко поделился своими мыслями о будущем лиги и о влиянии на неё американских санкций, которые были введены против Фонда имени Ахмата Кадырова и связанных с ним организаций.
В АСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество лиги с иностранными бойцами
  • РИА Новости

«Несмотря на ситуацию с коронавирусом и санкции, которые на нас наложили, мы рассчитываем порадовать фанатов подписанием контрактов с очень интересными бойцами. Не только российскими, но и иностранными. Уверен, в этом году будут и громкие подписания, и громкие поединки. У нас есть несколько американских спортсменов, есть британские бойцы. Есть и сотрудники из Британии и США, которые являются сотрудниками Атлетической комиссии, судьи. До конца понимания именно по иностранцам, которые у нас на контракте, сейчас нет. Я думаю, что большинство из них останется в лиге. Тони Джонсон настойчиво заявляет о том, что он будет отстаивать свой титул. Он уже неоднократно об этом заявлял. Он переподписал с лигой контракт на новый срок и будет отстаивать титул», — сказал Яценко в эфире «Матч ТВ». 

Также глава АСА высказался относительно блокировки аккаунтов лиги на сервисах Google.

«Что касается блокировки Google всех наших аккаунтов, то наша команда юристов работает над данным вопросом. Накануне был принят федеральный закон, который регулирует этот вопрос. Иностранные контрагенты не имеют права препятствовать деятельности аккаунта в YouTube на территории Российской Федерации. В ближайшее время мы предпримем определённые шаги, чтобы исправить ситуацию», — добавил Яценко.

Ранее Иван Штырков оценил свои шансы на чемпионский пояс в ACA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить