В АСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество лиги с иностранными бойцами

Президент Absolute Championship Akhmat ACA Алексей Яценко поделился своими мыслями о будущем лиги и о влиянии на неё американских санкций, которые были введены против Фонда имени Ахмата Кадырова и связанных с ним организаций.

«Несмотря на ситуацию с коронавирусом и санкции, которые на нас наложили, мы рассчитываем порадовать фанатов подписанием контрактов с очень интересными бойцами. Не только российскими, но и иностранными. Уверен, в этом году будут и громкие подписания, и громкие поединки. У нас есть несколько американских спортсменов, есть британские бойцы. Есть и сотрудники из Британии и США, которые являются сотрудниками Атлетической комиссии, судьи. До конца понимания именно по иностранцам, которые у нас на контракте, сейчас нет. Я думаю, что большинство из них останется в лиге. Тони Джонсон настойчиво заявляет о том, что он будет отстаивать свой титул. Он уже неоднократно об этом заявлял. Он переподписал с лигой контракт на новый срок и будет отстаивать титул», — сказал Яценко в эфире «Матч ТВ».

Также глава АСА высказался относительно блокировки аккаунтов лиги на сервисах Google.

«Что касается блокировки Google всех наших аккаунтов, то наша команда юристов работает над данным вопросом. Накануне был принят федеральный закон, который регулирует этот вопрос. Иностранные контрагенты не имеют права препятствовать деятельности аккаунта в YouTube на территории Российской Федерации. В ближайшее время мы предпримем определённые шаги, чтобы исправить ситуацию», — добавил Яценко.

Ранее Иван Штырков оценил свои шансы на чемпионский пояс в ACA.