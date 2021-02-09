Журова назвала русофобией рекомендацию российским биатлонистам не публиковать флаг в соцсетях

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова высказалась о рекомендации Международного союза биатлонистов (IBU) не публиковать в социальных сетях российские символы во время чемпионата мира по биатлону.
Журова назвала русофобией рекомендацию российским биатлонистам не публиковать флаг в соцсетях
  • РИА Новости

«Это уже было на Олимпиаде в Корее. Нашим спортсменам тоже ограничили возможность публиковать государственную символику. Но болельщикам же не могут запретить. Это абсурд! Очень странно это всё выглядит и похоже на русофобию», — цитирует Журову Sport24.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее Валуев назвал абсурдом рекомендацию российским биатлонистам не размещать флаг страны в соцсетях.

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