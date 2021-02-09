Журова назвала русофобией рекомендацию российским биатлонистам не публиковать флаг в соцсетях
- РИА Новости
«Это уже было на Олимпиаде в Корее. Нашим спортсменам тоже ограничили возможность публиковать государственную символику. Но болельщикам же не могут запретить. Это абсурд! Очень странно это всё выглядит и похоже на русофобию», — цитирует Журову Sport24.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.
Ранее Валуев назвал абсурдом рекомендацию российским биатлонистам не размещать флаг страны в соцсетях.