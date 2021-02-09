Кубок Первого канала по фигурному катанию будет проводиться на регулярной основе

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Командный Кубок Первого канала по фигурному катанию собираются проводить на постоянной основе.
Кубок Первого канала по фигурному катанию будет проводиться на регулярной основе
  • РИА Новости

«Кубок Первого канала задумывался не как разовое мероприятие, а как формат, который хотелось бы развивать в будущем, причём достаточно разнообразно. Мы постараемся всех удивить ещё раз», — цитирует руководителя дирекции спортивного вещания Первого канала Ольгу Черносвитову ТАСС.

По мнению Черносвитовой, основная сложность проведения командного турнира в следующем сезоне будет связана с насыщенным календарём международных стартов. 

«Мы искренне надеемся, что совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России найдём решение, которое будет максимально комфортно для спортсменов и актуально для болельщиков», — добавила она.

Первый турнир прошёл на арене «Мегаспорт» в Москве с 5 по 7 февраля. 

Ранее сообщалось, что команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой выиграла Кубок Первого канала.

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