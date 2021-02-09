Кубок Первого канала по фигурному катанию будет проводиться на регулярной основе

Командный Кубок Первого канала по фигурному катанию собираются проводить на постоянной основе.

«Кубок Первого канала задумывался не как разовое мероприятие, а как формат, который хотелось бы развивать в будущем, причём достаточно разнообразно. Мы постараемся всех удивить ещё раз», — цитирует руководителя дирекции спортивного вещания Первого канала Ольгу Черносвитову ТАСС.

По мнению Черносвитовой, основная сложность проведения командного турнира в следующем сезоне будет связана с насыщенным календарём международных стартов.



«Мы искренне надеемся, что совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России найдём решение, которое будет максимально комфортно для спортсменов и актуально для болельщиков», — добавила она.

Первый турнир прошёл на арене «Мегаспорт» в Москве с 5 по 7 февраля.



Ранее сообщалось, что команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой выиграла Кубок Первого канала.