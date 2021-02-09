Российский боксёр Чудинов высказался о боксёрском шоу «Короли ринга»

Российский боксёр Фёдор Чудинов рассказал о пользе боксёрского шоу «Короли ринга», которое состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

«Для бокса это в любом случае полезно, ведь может появиться новая аудитория. Вспоминаю, когда мы с менеджером в США поехали на боксёрский турнир, а там ребята выступали с нулевой техникой, но это было интересно. Так что такие шоу нужно проводить», — цитирует Чудинова официальный сайт Федерации бокса России.

Напомним, что боксёрское шоу «Короли ринга» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.



В главном бою турнира встретятся Фёдор Чудинов и малавийский боксёр Айзек Чилемба.



Ранее сообщалось, что Чудинов досрочно победил Садика.