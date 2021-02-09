Российский боксёр Чудинов высказался о боксёрском шоу «Короли ринга»
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- РИА Новости
«Для бокса это в любом случае полезно, ведь может появиться новая аудитория. Вспоминаю, когда мы с менеджером в США поехали на боксёрский турнир, а там ребята выступали с нулевой техникой, но это было интересно. Так что такие шоу нужно проводить», — цитирует Чудинова официальный сайт Федерации бокса России.
Напомним, что боксёрское шоу «Короли ринга» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.
В главном бою турнира встретятся Фёдор Чудинов и малавийский боксёр Айзек Чилемба.
Ранее сообщалось, что Чудинов досрочно победил Садика.