Российский боксёр Чудинов высказался о боксёрском шоу «Короли ринга»

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Российский боксёр Фёдор Чудинов рассказал о пользе боксёрского шоу «Короли ринга», которое состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.
Российский боксёр Чудинов высказался о боксёрском шоу «Короли ринга»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Для бокса это в любом случае полезно, ведь может появиться новая аудитория. Вспоминаю, когда мы с менеджером в США поехали на боксёрский турнир, а там ребята выступали с нулевой техникой, но это было интересно. Так что такие шоу нужно проводить», — цитирует Чудинова официальный сайт Федерации бокса России.

Напомним, что боксёрское шоу «Короли ринга» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

В главном бою турнира встретятся Фёдор Чудинов и малавийский боксёр Айзек Чилемба. 

Ранее сообщалось, что Чудинов досрочно победил Садика.

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