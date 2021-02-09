Футболист «Спартака» Маслов заявил о желании поиграть в АПЛ

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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал о своей футбольной мечте.
Футболист «Спартака» Маслов заявил о желании поиграть в АПЛ
  • ©spartak.com

«Хочу играть в АПЛ. Без разницы, в каком клубе. Любой клуб АПЛ — это бомба! Когда ты слушаешь, что там и как, смотришь по телевизору, это другой мир вообще. Нигде больше нет такого судейства, такого темпа», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Маслов провёл 19 матчей в составе красно-белых и отметился одной результативной передачей.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и на шесть — от петербургского «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт третий зимний сбор в Тарасовке.  

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