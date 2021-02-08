Менеджер Волкова заявил о намерении добиться титульного боя для россиянина

Иван Банников, менеджер тяжеловеса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова, рассказал о планах бойца после победы над Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184.

«Всё будет зависеть от поединка Франсис Нганну — Стипе Миочич. Если же выиграет Миочич, я думаю, мы сразу выведем Александра на титульный бой. Если выиграет Нганну, то, думаю, UFC даст нам победителя боя Деррик Льюис — Кёртис Блейдс», — цитирует Банникова «Чемпионат».

Бой Нганну — Миочич пройдёт 27 марта в Лас-Вегасе на UFC 260. Американец хорватского происхождения является действующим обладателем чемпионского титула UFC в тяжёлом весе.

Ранее Минаков выразил уверенность в том, что Волков может победить чемпиона UFC Миочича.