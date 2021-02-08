Минаков считает, что Волков может победить чемпиона UFC Миочича

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков выразил мнение, что соотечественнику Александру Волкову по силам одолеть американца Стипе Миочича и стать новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.

«Следующий поединок — претендентский. С кем, не знаю, будет решать Дана Уайт, но он будет таковым. Взлёт Саши меня не удивляет, время идёт, жизнь течёт. Каждый, кто идёт к своей цели, развивается. Саша, как человек целеустремлённый, уделяет 100% времени своему делу», — цитирует Минакова «Чемпионат».

Он отметил, что Волков работает над борьбой и теперь способен конкурировать в этом аспекте с первой пятёркой рейтинга тяжеловесов.

«Кормье, который завершил карьеру, просто ас в борьбе. Остальные же ему по зубам. Хорошего борца Волков не пройдёт, повторюсь, как Кормье. Миочич? Да, он борется, но заигрывается на руках очень часто. Стипе Саше по зубам. Почти уверен, что у нас будет ещё один чемпион», — сказал Минаков.

В ночь с 7 на 8 февраля Волков нокаутировал голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 184.

Ранее Минаков заявил, что для него исход боя Волкова с Оверимом был очевиден.