В «Уфе» отреагировали на возможный перенос матча Кубка России с «Уралом» в Турцию

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков прокомментировал слухи о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России с екатеринбургским «Уралом» в Турцию.
В «Уфе» отреагировали на возможный перенос матча Кубка России с «Уралом» в Турцию
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«В Турции теплее и условия комфортнее. Если Российский футбольный союз решит провести матч в Турции, то мы не против. С другой стороны, мы должны играть для своих болельщиков в Уфе. Стадион уже сейчас готов», — цитирует Шайбекова Sport24.

Матч «Уфа» — «Урал» должен пройти 22 февраля в столице Башкортостана.

По данным СМИ, матч может быть перенесён в Анталью из-за более благоприятных погодных условий.

Ранее президент «Урала» высказался о возможном переносе матча КР по футболу с «Уфой» в Турцию.

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