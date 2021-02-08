В «Уфе» отреагировали на возможный перенос матча Кубка России с «Уралом» в Турцию

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков прокомментировал слухи о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России с екатеринбургским «Уралом» в Турцию.

«В Турции теплее и условия комфортнее. Если Российский футбольный союз решит провести матч в Турции, то мы не против. С другой стороны, мы должны играть для своих болельщиков в Уфе. Стадион уже сейчас готов», — цитирует Шайбекова Sport24.

Матч «Уфа» — «Урал» должен пройти 22 февраля в столице Башкортостана.

По данным СМИ, матч может быть перенесён в Анталью из-за более благоприятных погодных условий.

Ранее президент «Урала» высказался о возможном переносе матча КР по футболу с «Уфой» в Турцию.