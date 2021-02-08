Президент «Урала» высказался о возможном переносе матча КР по футболу с «Уфой» в Турцию

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слухи о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России по футболу с «Уфой» в Турцию.

«Мы бы с удовольствием сыграли в Турции с «Уфой». Кому эта игра в 1/8 финала Кубка нужна в такую холодину? Непонятно же, какая погода будет. У нас сейчас -20 °С, и в Уфе тоже. Было бы хорошо сыграть в Турции, но не думаю, что Российский футбольный союз (РФС) пойдёт на это», — цитирует Иванова Sport24.

Матч Кубка России «Уфа» — «Урал» должен пройти 22 февраля в столице Башкортостана.

По данным СМИ, матч может быть перенесён в Анталью из-за более благоприятных погодных условий.



Ранее РФС огласил расписание матчей 1/8 финала Кубка России по футболу.