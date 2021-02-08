Монфис эмоционально отреагировал на поражение в первом круге Australian Open

Французский теннисист Гаэль Монфис эмоционально воспринял поражение от финна Эмиля Руусувуори в матче первого круга первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.

«Вы говорите, что я снова проиграл, но для меня это первое поражение сезона. Я продолжу работать, чтобы снова наступил момент, когда я смогу улыбаться. Сюда я приехал вообще без уверенности в себе. И на каждой пресс-конференции чувствую, что меня осуждают. Я уже на земле, не надо добивать», — заявил Монфис на пресс-конференции после матча.

Он отметил, что ему сейчас не хватает уверенности и не получается найти свою игру.

«Я плохо играю. Честно говорю, мне нужно время. Я послушаю совета мамы, которая сказала: «Тебе нужно продолжать тренироваться, и тогда всё вернётся», — подытожил Монфис со слезами на глазах.

34-летний француз проиграл Руусувуори со счётом 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6.

Для занимающего 11-е место в рейтинге ATP Монфиса это седьмое поражение подряд, а его последняя на данный момент победа датирована февралём 2020 года.

Ранее сообщалось, что Карацев вышел во второй круг Australian Open, обыграв Маджера.