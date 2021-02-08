Потапова стартовала на Australian Open с победы над Риске

Россиянка Анастасия Потапова одержала победу над американкой Элисон Риске в матче первого круга первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.

Reuters

Встреча продолжалась 52 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу российской теннисистки. Во втором круге соперницей Потаповой станет венгерка Тимя Бабош. Ранее сообщалось, что Кудерметова победила Костюк в первом круге Australian Open.