Тренер «Вашингтона» прокомментировал третье поражение команды подряд в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), ставшее для его подопечных третьим подряд.

«Мы забили недостаточно для того, чтобы победить. Создали недостаточно голевых шансов, надо было забивать больше. «Филадельфии» помогали какие-то отскоки и рикошеты, которые были против нас. Не думаю, что у нас какой-то системный кризис. Но соперник смог реализовать все свои голевые шансы, а мы — нет», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что «Вашингтон» даёт слишком много свободы соперникам на старте матчей.

«У нас уже было собрание об этом в начале сезона. Нам нужно не терять концентрацию и мобильно проводить все 20 минут периода. Шесть-семь пропущенных голов за матч, даже если шайбы влетают в пустые ворота, — это слишком много», — добавил специалист.

«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» со счётом 7:4. Для «Кэпиталз» это поражение стало третьим подряд в лиге. Прежде подопечные Лавиолетта уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что четыре балла Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Филадельфией».