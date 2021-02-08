Тренер «Вашингтона» прокомментировал третье поражение команды подряд в НХЛ

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), ставшее для его подопечных третьим подряд.
Тренер «Вашингтона» прокомментировал третье поражение команды подряд в НХЛ
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

«Мы забили недостаточно для того, чтобы победить. Создали недостаточно голевых шансов, надо было забивать больше. «Филадельфии» помогали какие-то отскоки и рикошеты, которые были против нас. Не думаю, что у нас какой-то системный кризис. Но соперник смог реализовать все свои голевые шансы, а мы — нет», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что «Вашингтон» даёт слишком много свободы соперникам на старте матчей.

«У нас уже было собрание об этом в начале сезона. Нам нужно не терять концентрацию и мобильно проводить все 20 минут периода. Шесть-семь пропущенных голов за матч, даже если шайбы влетают в пустые ворота, — это слишком много», — добавил специалист.

«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» со счётом 7:4. Для «Кэпиталз» это поражение стало третьим подряд в лиге. Прежде подопечные Лавиолетта уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что четыре балла Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Филадельфией».

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