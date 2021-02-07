Гол Жиньяка принёс «Тигресу» победу над «Палмейрасом» в полуфинале клубного ЧМ

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Мексиканский «УАНЛ Тигрес» обыграл бразильский «Палмейрас» в матче полуфинала клубного чемпионата мира по футболу.

Встреча прошла в катарском Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 54-й минуте забил 35-летний бывший игрок сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк, реализовавший пенальти.

Также на поле провёл весь матч в составе бразильского коллектива экс-форвард московского «Спартака» Луис Адриано.

Таким образом, «Тигрес» вышел в финал турнира, где встретится либо с мюнхенской «Баварией», либо с каирским «Аль-Ахли».

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется футболистом «Баварии» Джеромом Боатенгом.

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