ЦСКА в серии буллитов обыграл «Трактор»

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА одержал победу над челябинским «Трактором».
ЦСКА в серии буллитов обыграл «Трактор»
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Матч, проходивший на арене «Трактор» в Челябинске, завершился в основное время со счётом 2:2. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты ЦСКА.

В составе хозяев забрасывали Лоуренс Пилут и Алексей Бывальцев. У гостей отличились Иван Телегин и Андрей Светлаков. Победная шайба в серии на счету Виталия Кравцова.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Трактор» идёт шестым на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Северстали» в матче КХЛ.

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