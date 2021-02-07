ЦСКА в серии буллитов обыграл «Трактор»

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА одержал победу над челябинским «Трактором».

Матч, проходивший на арене «Трактор» в Челябинске, завершился в основное время со счётом 2:2. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты ЦСКА.

В составе хозяев забрасывали Лоуренс Пилут и Алексей Бывальцев. У гостей отличились Иван Телегин и Андрей Светлаков. Победная шайба в серии на счету Виталия Кравцова.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Трактор» идёт шестым на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Северстали» в матче КХЛ.