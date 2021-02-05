«Спартак» уступил «Северстали» в матче КХЛ

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Московский «Спартак» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» уступил «Северстали» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Череповце и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Северстали» дубль оформил Александр Петунин, а также отличились Егор Морозов, Даниил Вовченко и Владислав Кодола. У красно-белых шайбы забросили Яков Рылов и Лукаш Радил.

Таким образом, «Спартак» опустился на девятое место в Западной конференции, в то время как подольский «Витязь» поднялся в зону плей-офф.

Ранее сообщалось, что ЦСКА на выезде одолел «Сочи» в КХЛ.

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