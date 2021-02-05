«Спартак» уступил «Северстали» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Череповце и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
В составе «Северстали» дубль оформил Александр Петунин, а также отличились Егор Морозов, Даниил Вовченко и Владислав Кодола. У красно-белых шайбы забросили Яков Рылов и Лукаш Радил.
Таким образом, «Спартак» опустился на девятое место в Западной конференции, в то время как подольский «Витязь» поднялся в зону плей-офф.
Ранее сообщалось, что ЦСКА на выезде одолел «Сочи» в КХЛ.