Источник: «Зенит» не против отпустить Дриусси в «Ривер Плейт» и начал поиски замены

Петербургский «Зенит» готов отпустить нападающего команды Себастьяна Дриусси в аргентинский «Ривер Плейт» на правах годичной аренды.

Об этом сообщает El Intransigente. По информации источника, петербуржцы уже начали искать замену аргентинцу. В случае успешного поиска российский клуб позволит футболисту вернуться в «Ривер Плейт». Источник сообщает, что Себастьян провёл переговоры с руководством «Зенита» и попросил об уходе.

Дриусси перешёл в «Зенит» из клуба «Ривер Плейт» в 2017 году за €15 млн. В текущем сезоне чемпионата России Дриусси принял участие в 11 матчах, в которых записал в актив один мяч и одну результативную передачу. На его счету также один гол в пяти матчах Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Прохин перейдёт в «Сочи» на правах аренды.