Жирков: сами понимаете, какие скорости в нашем футболе, если я ещё играю

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Защитник «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков высказался об уровне интенсивности Российской премьер-лиги (РПЛ).
Жирков: сами понимаете, какие скорости в нашем футболе, если я ещё играю
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Раз мы так выступаем в еврокубках, значит, чего-то не хватает. Интенсивности, или же работы с мячом, или ещё чего-то. Понемногу там и тут — отсюда и результат. По поводу скоростей всегда говорю: если я ещё играю, стало быть, скорости, сами понимаете, какие», — приводит слова Жиркова сайт «Матч ТВ».

37-летний Жирков в нынешнем сезоне провёл 13 матчей в РПЛ, в которых отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» хочет арендовать футболиста «Зенита» Дриусси.

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