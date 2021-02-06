СМИ: «Ривер Плейт» хочет арендовать футболиста «Зенита» Дриусси

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Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в аргентинском «Ривер Плейте».
СМИ: «Ривер Плейт» хочет арендовать футболиста «Зенита» Дриусси
  • © РИА Новости / Джузеппе Маффиа

По информации TyC Sports, клуб из Буэнос-Айреса намерен взять нападающего в аренду на год.

Отмечается, что для перехода в «Ривер Плейт» Дриусси будет необходимо продлить контракт с «Зенитом», который на данный момент рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дриусси провёл 11 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Дриусси объявил о желании покинуть «Зенит».

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