Лыжник Устюгов выступит на ЧМ в Оберстдорфе
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«Сергей Устюгов точно поедет на чемпионат мира. В спринте он однозначно будет участвовать, а дальше будем смотреть. Есть много всяких мыслей и планов, мы будем смотреть на его состояние непосредственно на месте. Видно, что он хочет продышаться на все сто и вспомнить, как бегать на этих скоростях», — цитирует РИА Новости Вяльбе.
Устюгов пропустил несколько этапов Кубка мира из-за последствий коронавируса. Чемпионат мира будет проходить с 25 февраля по 7 марта.
Ранее Вяльбе заявила, что Непряева и Сорина выступят на ЧМ.