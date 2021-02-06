Лыжник Устюгов выступит на ЧМ в Оберстдорфе

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила о том, что Сергей Устюгов войдёт в состав национальной команды на чемпионат мира в немецком Оберстдорфе.

«Сергей Устюгов точно поедет на чемпионат мира. В спринте он однозначно будет участвовать, а дальше будем смотреть. Есть много всяких мыслей и планов, мы будем смотреть на его состояние непосредственно на месте. Видно, что он хочет продышаться на все сто и вспомнить, как бегать на этих скоростях», — цитирует РИА Новости Вяльбе.

Устюгов пропустил несколько этапов Кубка мира из-за последствий коронавируса. Чемпионат мира будет проходить с 25 февраля по 7 марта.

Ранее Вяльбе заявила, что Непряева и Сорина выступят на ЧМ.