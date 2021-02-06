Сноубордист Логинов завоевал золото на этапе КМ в Челябинской области

Короткая ссылка
Россиянин Дмитрий Логинов одержал победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Челябинской области.
Сноубордист Логинов завоевал золото на этапе КМ в Челябинской области
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В финале Логинов обогнал соотечественника Игоря Слуева.

Тройку лучших замкнул итальянец Мирко Феличетти.

Ранее сообщалось, что Максим Буров победил в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить