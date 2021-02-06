Сноубордист Логинов завоевал золото на этапе КМ в Челябинской области

Россиянин Дмитрий Логинов одержал победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Челябинской области.

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В финале Логинов обогнал соотечественника Игоря Слуева. Тройку лучших замкнул итальянец Мирко Феличетти. Ранее сообщалось, что Максим Буров победил в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Белоруссии.