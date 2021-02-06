СМИ сообщили, при каком условии Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обсуждает условия нового соглашения с «Пари Сен-Жермен».
СМИ сообщили, при каком условии Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ
  • Reuters

Как сообщает AS, нападающий подпишет контракт с парижским клубом, если в нём будет прописано, что он сможет перейти в мадридский «Реал» или другой топ-клуб.

Действующий контракт между Мбаппе и ПСЖ истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 19 матчей в чемпионате Франции, забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ним» в матче чемпионата Франции.

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