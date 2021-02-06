«Бостон» взял верх над «Клипперс» в НБА, Тейтум набрал 34 очка

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«Бостон Селтикс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бостон» взял верх над «Клипперс» в НБА, Тейтум набрал 34 очка
  • Reuters
  • © Kirby Lee-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась в пользу гостей — 119:115.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 34 очка. Его партнёр по команде Кемба Уокер записал в свой актив 24 балла. В составе хозяев дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов оформил Кавай Леонард.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лос-Анджелес Лейкерс» победить «Денвер Наггетс» в матче НБА.

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