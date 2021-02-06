Команды Загитовой и Медведевой выбрали названия на Кубке Первого канала
- globallookpress.com
Как известно, команда Медведевой будет называться «Время первых», а команда Загитовой — «Красная машина».
Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».
5 февраля в рамках командного турнира прошёл прыжковый фестиваль, в котором команда девушек с большим отрывом победила мужчин.
Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о победе команды девушек на прошедшем прыжковом турнире на Кубке Первого канала.