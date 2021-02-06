Команды Загитовой и Медведевой выбрали названия на Кубке Первого канала

Стали известны названия команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Как известно, команда Медведевой будет называться «Время первых», а команда Загитовой — «Красная машина».

Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

5 февраля в рамках командного турнира прошёл прыжковый фестиваль, в котором команда девушек с большим отрывом победила мужчин.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о победе команды девушек на прошедшем прыжковом турнире на Кубке Первого канала.