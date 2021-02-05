«Зенит» проиграл «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от турецкого «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась в пользу хозяев — 92:84.

Самым результативным игроком матча стал защитник стамбульской команды Нандо де Коло, который набрал 24 очка. В составе гостей 21 очко в свой актив записал Уилл Томас.

Для «Зенита» это поражение стало третьим подряд.

В следующем матче Евролиги «Зенит» сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Валенсии» в матче баскетбольной Евролиги с двумя овертаймами.