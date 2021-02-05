Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Интером»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт матч 21-го тура итальянской футбольной Серии А с миланским «Интером» на скамейке запасных.

Об этом сообщает пресс-служба «Фиорентины».

Игра пройдёт во Флоренции. Начало — 22:45 мск.

21 января Кокорин перешёл из московского «Спартака» в «Фиорентину» за €4,5 млн.

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. Он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Нобель Арустамян рассказал, что «Фиорентина» разработала для Кокорина специальное меню.