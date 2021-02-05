Арустамян рассказал, что «Фиорентина» разработала для Кокорина специальное меню

Короткая ссылка
Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что итальянский футбольный клуб «Фиорентина» разработал для российского нападающего Александра Кокорина специальное меню.
Арустамян рассказал, что «Фиорентина» разработала для Кокорина специальное меню
  • @acffiorentina
  • Twitter

«Сашу обеспечили спецпитанием, чтобы привести в лучшую форму как можно скорее. Пока Александр не в лучшей форме, но болельщики «Фиорентины» уже очень хотят увидеть его в деле — и понять, кого им привезли» — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

21 января Кокорин перешёл из московского «Спартака» в «Фиорентину» за €4,5 млн.

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. Он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Интером».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить