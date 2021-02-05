Арустамян рассказал, что «Фиорентина» разработала для Кокорина специальное меню

Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что итальянский футбольный клуб «Фиорентина» разработал для российского нападающего Александра Кокорина специальное меню.

«Сашу обеспечили спецпитанием, чтобы привести в лучшую форму как можно скорее. Пока Александр не в лучшей форме, но болельщики «Фиорентины» уже очень хотят увидеть его в деле — и понять, кого им привезли» — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

21 января Кокорин перешёл из московского «Спартака» в «Фиорентину» за €4,5 млн.

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. Он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Интером».