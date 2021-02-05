Павлюченкова стартует на Australian Open матчем с Осакой

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Организаторы Australian Open, первого в сезоне турнира Большого шлема, провели жеребьёвку основной сетки турнира в женском одиночном разряде.
Павлюченкова стартует на Australian Open матчем с Осакой
  • © Страница Анастасии Павлюченковой
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В первом круге турнира первая ракетка России Екатерина Александрова сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан, Светлана Кузнецова — с чешкой Барборой Стрыцовой, Маргарита Гаспарян — с испанкой Гарбинье Мугурусой, а Анастасия Павлюченкова — с третьей ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Россиянка Людмила Самсонова сыграет с испанкой Паулой Бадосой, Дарья Касаткина — с британкой Кэйти Бултер, Валерия Савиных — с француженкой Ализе Корне, Анастасия Потапова — с американкой Элисон Риске, Вера Звонарёва — с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, Вероника Кудерметова — с украинкой Мартой Костюк, а Варвара Грачёва — с соотечественницей Анной Блинковой.

Первая ракетка мира Эшли Барти стартует на турнире матчем с черногоркой Данкой Ковинич, а вторая ракетка мира румынка Симона Халеп встретится с австралийкой Лизетт Кабрерой. Действующая чемпионка Australian Open американка Софья Кенин начнёт защиту титула матчем с австралийкой Мэддисон Инглис.

Ранее определился соперник Медведева в первом круге Australian Open.

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