Сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на женский Евробаскет-2021
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Встреча завершилась со счётом 79:35 в пользу россиянок.
Самой результативной в составе сборной России стала Раиса Мусина, набравшая 17 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов в активе Марии Вадеевой.
В составе сборной Эстонии 17 очков набрала Кадри Ласс.
Следующим соперником россиянок станет команда Швейцарии. Матч состоится 6 февраля.
Ранее сообщалось, что Алексей Швед отказался играть за сборную России по баскетболу.