Сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на женский Евробаскет-2021

Женская сборная России по баскетболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2021 года.

© РИА Новости / Александр Гальперин

Встреча завершилась со счётом 79:35 в пользу россиянок. Самой результативной в составе сборной России стала Раиса Мусина, набравшая 17 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов в активе Марии Вадеевой. В составе сборной Эстонии 17 очков набрала Кадри Ласс. Следующим соперником россиянок станет команда Швейцарии. Матч состоится 6 февраля. Ранее сообщалось, что Алексей Швед отказался играть за сборную России по баскетболу.