«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в контрольном матче

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Московский «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в контрольном матче на сборе в Испании.
«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в контрольном матче
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Встреча завершилась со счётом 1:1.

За «Краснодар» на 11-й минуте отличился Рустам Малназаров.

«Локомотив» ответил голом Михаила Агеева, отличившегося на 74-й минуте.

В другом контрольном матче петербургский «Зенит» в рамках сборной в Дубае победил «Ноа» из Еревана со счётом 3:0 благодаря голам Дмитрия Чистякова, Станислава Крапухина и Михаила Погорелова.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Арарат-Армению» в контрольном матче.

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