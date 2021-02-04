«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в контрольном матче
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Встреча завершилась со счётом 1:1.
За «Краснодар» на 11-й минуте отличился Рустам Малназаров.
«Локомотив» ответил голом Михаила Агеева, отличившегося на 74-й минуте.
В другом контрольном матче петербургский «Зенит» в рамках сборной в Дубае победил «Ноа» из Еревана со счётом 3:0 благодаря голам Дмитрия Чистякова, Станислава Крапухина и Михаила Погорелова.
Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Арарат-Армению» в контрольном матче.