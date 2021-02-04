Дюков: к 2025 году России нужно постараться вернуть себе шестое место в рейтинге УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о положении России в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Сейчас Россия занимает седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА. К 2025 году надо постараться вернуть себе шестое место в рейтинге», — сказал Дюков на конференции РФС.

По его мнению, необходимо проводить качественную маркетинговую работу, чтобы быть конкурентоспособным в спортивной составляющей и иметь возможность развиваться в условиях ограниченных ресурсов.

«РПЛ изменилась, был проведён ребрендинг, команды играют на новых полях. Клубы обладают персоналом, финансовыми ресурсами», — подчеркнул Дюков.

Ранее Дюков рассказал о ближайших целях РФС.