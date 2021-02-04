Жеребьёвка Australian Open перенесена на 5 февраля
- Reuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора Открытого чемпионата Австралии Крейга Тили. По его словам, к вечеру 4 февраля все изолированные игроки и персонал пройдут обязательное тестирование на COVID-19.
«Мы абсолютно уверены, что Australian Open состоится. Мы начинаем в понедельник», — заявил Тили.
Старт Australian Open запланирован на 8 февраля. Турнир продлится до 21 февраля.
Ранее сообщалось, что на ATP Cup отменены матчи, запланированные на 4 февраля.