Польховский объяснил выбор состава на ЧМ

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал итоговый состав национальной команды на чемпионат мира в Поклюке.
Польховский объяснил выбор состава на ЧМ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«На данный момент это сильнейший состав. В женской и мужской командах сильнейшие спортсмены. В течение сезона все они выступали на этапах Кубка мира достойно и на чемпионате Европы. Оттуда подмоги мы не получили, потому остановились на тех, кто участвовал на Кубке мира. Прогнозы? Это дело неблагодарное. Надо подождать. Команда готовится, находится в Поклюке, где будет проходить чемпионат мира. Мы выбрали этот вариант, исходя из среднегорной подготовки. Команда работает, готовится к старту», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ». 

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее Хованцев заявил, что сборная России по биатлону ещё не вышла на пик формы.

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