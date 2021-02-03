Польховский объяснил выбор состава на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал итоговый состав национальной команды на чемпионат мира в Поклюке.

«На данный момент это сильнейший состав. В женской и мужской командах сильнейшие спортсмены. В течение сезона все они выступали на этапах Кубка мира достойно и на чемпионате Европы. Оттуда подмоги мы не получили, потому остановились на тех, кто участвовал на Кубке мира. Прогнозы? Это дело неблагодарное. Надо подождать. Команда готовится, находится в Поклюке, где будет проходить чемпионат мира. Мы выбрали этот вариант, исходя из среднегорной подготовки. Команда работает, готовится к старту», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее Хованцев заявил, что сборная России по биатлону ещё не вышла на пик формы.